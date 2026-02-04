Filho de Muammar Kadhafi é assassinado na Líbia

247 - Saif al Islam Kadhafi, um dos filhos de Muammar Kadhafi, foi assassinado nesta terça-feira (3) no oeste da Líbia. A morte ocorreu na cidade de Zenten, onde ele vivia de forma discreta, após anos com paradeiro desconhecido. O episódio volta a expor a fragilidade do cenário político e de segurança no país mais de uma década após a queda do governo de Kadhafi.

Segundo o advogado francês Marcel Ceccaldi, o crime aconteceu dentro da residência de Saif al Islam. “Ele foi assassinado hoje às 14h […] em Zenten, em sua casa, por um comando de quatro pessoas”, afirmou Ceccaldi na terça-feirai.Ainda de acordo com o advogado, até o momento não há informações sobre os autores do ataque. “Por ora, não se sabe” quem são os responsáveis pelo assassinato, declarou. Ceccaldi relatou também que o último contato direto com o cliente havia ocorrido cerca de três semanas antes do crime.O defensor acrescentou que já havia sinais de risco à integridade de Saif al Islam. Segundo ele, há cerca de dez dias recebeu a informação, por meio de uma pessoa próxima à vítima, “que havia problemas com a segurança” do filho de Muammar Kadhafi.

Durante os anos, Saif al Islam chegou a ser visto como um possível sucessor do pai. Antes da derrubada do seu pai do poder e posterior assassinato, ele tentou construir uma imagem pública de figura moderada e reformista. Essa estratégia, no entanto, foi abandonada com os movimentos pela deposição de Kadhafi e Saif al Islam passou a adotar um discurso de enfrentamento.

Procurado pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por supostos crimes contra a humanidade, Saif al Islam foi capturado em 2011 no sul da Líbia por grupos insurgentes. Em 2015, foi condenado à morte após um julgamento sumário, mas posteriormente acabou beneficiado por uma anistia. Mesmo assim, sua situação jurídica permaneceu indefinida no cenário internacional.