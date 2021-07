Filho de Trump divulga vídeo onde filho de Biden aparece fumando crack e tema viraliza nos EUA

Filho de Donald Trump, Donald Trump Júnior divulgou em sua conta no Instagram imagens do filho do presidente dos EUA, Joe Biden, usando crack edit

247 - O filho de Donald Trump, Donald Trump Júnior divulgou em sua conta no Instagram nesta quarta-feira (29) imagens do filho do presidente dos EUA, Joe Biden, usando crack. O vídeo viralizou nas redes sociais.

Hunter, filho de Joe Biden, já falou abertamente sobre seus problemas com as drogas e o álcool.

"Estava em um túnel, um túnel sem fim", disse Hunter Biden, sobre sua dependência. "Você não consegue escapar, só aprende a viver com isto", disse Hunter em entrevista concedida em 2019.

Segundo reportagem do portal G1, um dos parentes de Hunter revelou naquele período que em certo momento o filho de Biden se viu com "uma arma na testa" quando tentava comprar crack com um morador de rua em Los Angeles, em 2016.

Veja:

