Filipe Martins se reúne com embaixador da Índia para tratar de "cooperação no setor eleitoral"

Revista Fórum - Em meio às denúncias de corrupção na compra da Covaxin, vacina produzida pelo laboratório indiano Bharat Biotech, o assessor especial da Presidência, Filipe Martins, divulgou nas redes sociais que se reuniu nesta quinta-feira (24) com o embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy.

“Também estive ontem com o Embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, com quem tive a oportunidade de passar em revista nossas relações bilaterais, com destaque para a perspectiva de cooperação nos setores eleitoral, tecnológico, educacional e de think tanks”, afirmou o olavista, após anunciar encontro com embaixador Todd Chapman, dos EUA.

