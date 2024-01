Filipinas continua fazendo provocações no Mar do Sul da China

Além de ações ilegais, as Filipinas ameaçam a China com processos judiciais edit

Global Times - Em meio às crescentes tensões no Mar do Sul da China, as Filipinas persistem em suas ações provocativas e manobras, apesar de repetidos avisos da China. Manila pretende firmar um acordo militar com o Japão no início de 2024, ao mesmo tempo em que prepara uma ação judicial contra a China por alegada "atividade ambiental destrutiva" no Mar do Sul da China. Esta ação jurídica surge após o comunicado do chefe militar das Filipinas sobre o desenvolvimento de ilhas na região do Mar do Sul da China para melhorar sua adequação às tropas.

Alguns especialistas chineses acreditam que a política do governo de Marcos Jr. em relação à China tem sido limitada por vários fatores, incluindo lutas políticas domésticas e a estratégia Indo-Pacífico dos EUA. Embora a possível ação judicial possa não ter um impacto substancial na prática, ela pode ter peso simbólico para aumentar a pressão internacional sobre a China em relação ao Mar do Sul da China. Com o apoio e incentivo dos EUA e do Japão, as Filipinas podem continuar provocando a China por meio de vários meios, alertam os especialistas.

Os procuradores filipinos estão preparando um caso contra a China, que será apresentado ao Tribunal Permanente de Arbitragem (PCA) em Haia, Holanda, por atividade ambiental destrutiva no Mar do Sul da China, conforme relatado pelo Manila Times na terça-feira (16).

O Secretário de Justiça, Jesus Crispin Remulla, afirmou que o governo filipino vem coletando evidências há anos, mas a documentação ganhou impulso "nos últimos meses" de 2023.

Também na terça-feira, a mídia japonesa noticiou que as Filipinas esperam assinar um acordo com o Japão permitindo o posicionamento de forças militares nos territórios um do outro no primeiro trimestre de 2024. Enquanto isso, as Filipinas e o Canadá também estão trabalhando em um memorando de entendimento para uma cooperação de defesa aprimorada, conforme relatado pelo Japan Times.

Essas ações ocorreram depois que o chefe militar de Manila, Romeo Brawner, disse aos repórteres que as Filipinas desenvolverão ilhas no Mar do Sul da China, em meio às crescentes tensões entre as Filipinas e a China, para torná-las mais habitáveis para as tropas, o que recebeu forte oposição do Ministério das Relações Exteriores da China na terça-feira, afirmando que "a China tem soberania indiscutível sobre Nansha Qundao e as águas adjacentes".

Diante das ações atuais das Filipinas em relação ao Mar do Sul da China, parece improvável que a postura do governo de Marcos Jr. mude. A influência dos EUA desempenha um papel significativo, e o governo Marcos enfrenta consideráveis restrições, conforme afirmou Ge Hongliang, diretor adjunto do Colégio de Estudos da ASEAN na Universidade Nacional de Guangxi, ao Global Times na quarta-feira.

A cooperação de defesa entre o Japão e as Filipinas contribuirá ainda mais para o envolvimento do Japão no Mar do Sul da China, incluindo aspectos mais amplos da segurança regional, disse Ge. "Isso poderia potencialmente levar a uma competição militar intensificada entre grandes potências na região do Mar do Sul da China, aumentando os riscos de segurança na área como um todo".

Os recentes acontecimentos envolvendo China e Filipinas no Mar do Sul da China são causados pela mudança na política e posição das Filipinas, recusando-se a honrar seus compromissos, violações do direito internacional e da Declaração sobre a Conduta das Partes no Mar do Sul da China, e infringindo deliberadamente a soberania da China e provocando, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, em coletiva de imprensa em 26 de dezembro de 2023. "A responsabilidade recai sobre as Filipinas", afirmou.

Além disso, o Ministério das Relações Exteriores da China advertiu repetidamente que os países relevantes devem interromper suas ações irresponsáveis e respeitar os esforços dos países regionais para manter a paz e a estabilidade no Mar do Sul da China.

"As questões entre Filipinas e China idealmente deveriam ser resolvidas por meio de discussões bilaterais entre as duas partes, e os países externos devem evitar a interferência", disse Song Zhongping, um especialista militar chinês e comentarista de TV, ao Global Times na quarta-feira.

O envolvimento de nações extra-regionais pode complicar ainda mais a situação, especialmente quando se inserem em questões entre Filipinas e China, potencialmente buscando seus próprios interesses por meio das Filipinas, disse Song.

"Esse envolvimento só pode levar a mais problemas, dada a já tensa situação regional. Se isso continuar, as tensões podem aumentar ainda mais", afirmou.

