Fim da globalização: Trump anuncia barreiras comerciais de 60% contra importação chinesa caso seja eleito

"Temos que fazer isso", disse Trump em uma entrevista exibida no domingo no programa da Fox News edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

WASHINGTON (Reuters) – O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que, se for eleito em novembro, voltará a impor tarifas à China, que poderão ultrapassar 60%.

"Temos que fazer isso", disse Trump em uma entrevista exibida no domingo no programa da Fox News "Sunday Morning Futures".

continua após o anúncio

Questionado sobre uma notícia de que ele estaria considerando a imposição de tarifas de 60% sobre os produtos chineses caso fosse eleito, Trump disse: "Não, eu diria que talvez seja mais do que isso".

Trump é o principal candidato à indicação de seu partido para desafiar o presidente democrata Joe Biden na eleição de 5 de novembro nos EUA. As tarifas dos EUA sobre produtos chineses foram aumentadas drasticamente durante a presidência de Trump de 2017 a 2021.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: