Financial Times prevê derrota de Bolsonaro para Lula em 2022 "por ampla margem”

Inflação alta e economia estagnada devem ampliar a vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, escreve o jornal

247 - O jornal britânico Financial Times, um dos principais jornais de economia do mundo, aposta na derrota de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de outubro no Brasil.

O jornal prevê que, “apesar das bravatas”, Bolsonaro “terá um fim bem mais prosaico”. Inflação alta e economia estagnada devem ampliar a vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, “favorito para vencer por ampla margem”.

O periódico ainda faz previsões para o governo estadunidense. Os analistas apostam que o democrata Joe Biden perderá o controle da Câmara dos Representantes e o Senado no pleito legislativo de novembro nos EUA, a chamada “eleição de meio de mandato”, informa O Antagonista.

Na Europa, o jornal britânico acredita que os votos da direita na eleição presidencial francesa serão divididos entre Éric Zemmour e Marine Le Pen, o que facilitará a tentativa de reeleição de Emmanuel Macron.

