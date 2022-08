Fittipaldi se candidata ao Senado na Itália por partido que já exaltou Mussolini

Apoie o 247

247 - O ex-piloto brasileiro da Fórmula 1 Emerson Fittipaldi será candidato ao Senado italiano nas eleições parlamentares do país, que acontecem em setembro. Ele irá concorrer ao cargo pelo Fratelli d’Italia, partido de extrema-direita.

Considerada controversa, Giorgia Meloni, líder do partido, já se disse admiradora do ex-ditador do país Benito Mussolini, informou o jornalista Ricardo Noblat.

“Já tenho várias propostas desenhadas e todas elas têm como objetivo promover ações ligadas aos brasileiros em terras italianas, tanto ligadas à cultura quanto ao esporte. Espero ter o apoio dos cidadãos ítalo-brasileiros e dos meus queridos amigos da América do Sul”, disse o ex-piloto em nota.

