Flórida enviará tropas para ajudar Texas em crise na fronteira

(Sputnik) - O governador da Flórida, Ron DeSantis, disse que enviará tropas da Guarda Estadual da Flórida e da Guarda Nacional para o Texas para auxiliar nos esforços do estado para lidar com o aumento do fluxo de migração ilegal na fronteira dos Estados Unidos com o México.

"Os estados têm todo o direito de defender sua soberania e estamos satisfeitos em aumentar nosso apoio ao Texas enquanto o Estado da Estrela Solitária trabalha para deter a invasão pela fronteira", disse DeSantis em um comunicado. "Nossos reforços ajudarão o Texas a adicionar barreiras adicionais, incluindo arame farpado ao longo da fronteira. Não temos um país se não temos uma fronteira."

A Flórida está oferecendo até um batalhão de tropas da Guarda Nacional — aproximadamente 1.000 soldados — para o Texas, que serão implantados com base nas necessidades do Texas, disse o comunicado.

As tropas se juntarão a mais de 90 oficiais de aplicação da lei da Flórida já implantados na fronteira, afirmou o comunicado. Recursos adicionais de aplicação da lei estão de prontidão e prontos para serem implantados conforme solicitado pelo Texas, disse o comunicado.

A Guarda Estadual da Flórida está preparada para fornecer resposta rápida a emergências, operações de segurança pública e assistência humanitária, disse o diretor da Guarda Estadual da Flórida, Mark Thieme, no comunicado.

A medida ocorre em meio a um desacordo entre os oficiais do estado do Texas e a administração Biden sobre o tratamento do governo federal da segurança de fronteira.

No mês passado, a Suprema Corte dos EUA emitiu uma ordem temporária permitindo que agentes da Patrulha de Fronteira federal removessem barreiras de arame farpado colocadas pelo Texas. No entanto, o governador do Texas, Greg Abbott, manteve o direito do estado de proteger sua parte da fronteira dos EUA com o México, citando a falha do governo federal em proteger a fronteira.

Mais de duas dúzias de outros oficiais estaduais de todo os EUA, incluindo DeSantis, apoiaram Abbott na disputa.

