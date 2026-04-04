Flotilha Global Sumud desafia Israel e embarcará em nova jornada para Gaza

247 - Uma nova edição da Flotilha Global Sumud tem partida prevista para o dia 12 de abril, a partir de Barcelona, com destino à Faixa de Gaza. A iniciativa, segundo informações divulgadas pela Telesur, mobiliza uma coalizão internacional com o objetivo de romper o bloqueio imposto por Israel e responder à grave crise humanitária enfrentada pela população palestina.

De acordo com os organizadores, a missão articula ações no terreno com estratégias jurídicas e mobilização cidadã em diferentes países. A proposta é ampliar a visibilidade internacional sobre as condições de vida na região e denunciar o que classificam como privações e violência sistemática contra civis sob ocupação.

A flotilha reúne mais de 100 embarcações e milhares de participantes de diversas partes do mundo, todos engajados em oferecer ajuda humanitária direta. A ação inclui suporte a hospitais, envio de suprimentos essenciais e iniciativas voltadas ao amparo de comunidades locais na Faixa de Gaza.

A nova missão surge em um contexto de frustração com o que os organizadores consideram falhas recorrentes de governos e o colapso de tentativas de cessar-fogo. Nesse cenário, a mobilização da sociedade civil ganha protagonismo como alternativa para enfrentar o bloqueio contínuo que afeta a população palestina.

Entre os participantes estão profissionais das áreas de saúde, construção civil e educação, além de voluntários de diferentes nacionalidades. A coordenação da iniciativa busca integrar esforços técnicos e humanitários em uma ação coletiva de alcance internacional.

Apesar de uma edição anterior da flotilha ter sido interceptada em alto-mar em setembro do ano passado, o movimento afirma ter conseguido mobilizar uma ampla rede de solidariedade global. Agora, os organizadores indicam que a nova missão conta com maior capacidade operacional e reforça o papel da mobilização popular e das doações como instrumentos de apoio à população palestina.

Como parte das atividades que antecedem a partida, está previsto um festival cultural com músicos de vários países, marcado para o dia 4 de abril. No dia seguinte, 5 de abril, será realizado um evento político de lançamento da missão, reunindo apoiadores e participantes antes da saída oficial da flotilha.