'Fofoca': Chefe do Grupo Wagner comenta alegações dos EUA de que Coreia do Norte fornece armas para grupo mercenário

MOSCOU, 23 de dezembro (Sputnik) - O chefe da empresa militar privada do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, disse que as alegações do coordenador do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, de que a Coreia do Norte estava fornecendo armas ao grupo eram fofocas e especulações.

Kirby disse na quinta-feira (22) que a Coreia do Norte supostamente entregou mísseis à Rússia em novembro, especificamente para serem usados ​​pelo Grupo Wagner



"Infelizmente, Kirby faz uma série de declarações baseadas em especulações. Todo mundo sabe que a Coreia do Norte não fornece armas à Rússia há muito tempo. E tal tentativa nunca foi feita. Portanto, o fornecimento de armas da Coreia do Norte não passa de fofoca e especulação", disse Prigozhin na quinta-feira, conforme citado por sua outra empresa, a Concord, nas redes sociais.



O empresário também observou que a empresa militar compra “quantidades suficientes de armas dos EUA”, e seus advogados em breve estarão ativamente envolvidos no processo de suspensão das sanções dos EUA sobre o fornecimento de armas ao Grupo Wagner.

"Consideramos essas restrições absolutamente injustas, já que Wagner nunca violou as regras do comércio internacional ao comprar armas americanas", acrescentou Prigozhin.

Em setembro, o Ministério da Defesa norte-coreano negou relatos alegando que forneceu munição à Rússia, afirmando que Pyongyang não forneceu e não tem planos de fornecer armas ou munição à Rússia, como afirmam os Estados Unidos. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, comentando sobre as questões, também chamou a informação de falsa.



Na quarta-feira (21), o Departamento de Comércio dos EUA designou o Wagner Group como usuário final militar e impôs restrições de exportação à entidade.

