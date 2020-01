Foguete cai próximo a base iraquiana que abriga dos forças dos EUA, dizem fontes da polícia

A área fica próxima à base aérea de Balad, que abriga tropas dos Estados Unidos. A origem do foguete é desconhecida edit

Reuters - Um foguete caiu nesta quinta-feira na área de Fadhlan, no distrito de Dujail, na província de Salahuddin, no norte do Iraque, afirmaram fontes policiais.

A área fica próxima à base aérea de Balad, que abriga tropas dos Estados Unidos.

A origem do foguete é desconhecida, informaram as fontes. Não houve vítimas. Dujail fica a 50 km ao norte de Bagdá. A base de Balad fica a cerca de 80 quilômetros ao norte de Bagdá.