Força Aérea de Taiwan entra em ação após manobras militares chinesas no mar do Sul da China

A Força Aérea de Taiwan foi acionada pelo segundo dia consecutivo neste sábado (20), após uma dúzia de caças chineses terem sido observados realizando manobras perto de ilhas disputadas no mar do Sul da China edit

Sputnik - Taiwan acionou sua Força Aérea depois que a Pequim realizou manobras militares no Mar do Sul da China. A República Popular da China considera Taiwan como parte de seu território e conduz missões praticamente diárias no canto sudoeste da zona de identificação de defesa aérea de Taiwan nos últimos meses, especialmente perto das ilhas Pratas, disputadas por Pequim e Taipé, informa a agência Reuters.

Após nove aeronaves militares chinesas terem voado perto das ilhas Pratas na sexta-feira (19), o Ministério da Defesa taiwanês informou que teria registrado 11 aeronaves no dia seguinte – oito caças, dois bombardeiros com capacidade nuclear H-6, e uma nave antissubmarino – também perto das ilhas em questão. Adicionalmente, o ministério declarou que forças navais da China também teriam estado envolvidas, mas não deu mais detalhes.

A Força Aérea de Taiwan avisou as aeronaves chinesas para se retirarem do local, acionando sistemas de mísseis para monitorar as atividades, informou o ministério, de acordo com a mídia.

Por sua vez, o gigante asiático ainda não comentou suas atividades nos últimos dois dias. Anteriormente, havia declarado que seus exercícios seriam uma resposta ao “conluio” entre Taiwan e os EUA, principal aliado internacional e fornecedor de armas de Taipé, bem como um treinamento para defender a soberania chinesa.

Um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA reiterou no sábado (20) um apelo a Pequim para que “termine sua pressão militar, diplomática e econômica contra Taiwan”, adicionando que o país deveria “antes entrar em diálogo produtivo com os representantes de Taiwan democraticamente eleitos”, citado pela Reuters.

