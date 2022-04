Forças de ocupação israelenses invadem mesquita e deixam mais de 150 fiéis feridos na segunda sexta do Ramadã (vídeos)

Fawzi Barhoum, porta-voz do movimento de resistência Hamas, saudou o povo palestino por sua defesa da sagrada mesquita al-Aqsa em meio à escalada da agressão israelense no Ramadã edit

Apoie o 247

ICL

PressTV - As forças israelenses invadiram o complexo da Mesquita de al-Aqsa na Cidade Velha ocupada de al-Quds, ferindo mais de 150 fiéis em violência intensificada no mês sagrado do Ramadã.

A agência de notícias palestina Ma'an disse que a violência eclodiu na madrugada de sexta-feira, quando as forças de ocupação invadiram a mesquita de al-Aqsa através do Portão Marroquino, também conhecido como Portão Mughrabi, disparando bombas sonoras e balas de borracha contra os fiéis aleatoriamente.

“Confrontos violentos eclodiram entre as forças de ocupação e centenas de jovens que foram mobilizados nos pátios de al-Aqsa”, disse a agência, acrescentando que as forças israelenses estavam obstruindo o trabalho das ambulâncias que chegam aos portões de entrada da mesquita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Relatos da mídia disseram que as forças de ocupação também atacaram paramédicos e equipes de imprensa, perseguiram-nos nos pátios da mesquita de al-Aqsa e espancaram vários deles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Sociedade Palestina do Crescente Vermelho (PRSC) informou que 152 palestinos em jejum foram transferidos para hospitais em al-Quds ocupados por ferimentos como resultado do ataque.

O regime intensificou seus atos mortais de agressão nos territórios palestinos desde o início do Ramadã, como resultado do qual os palestinos resistiram mais forte para combater a agressão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cerca de duas dúzias de palestinos foram mortos pelo fogo israelense desde 22 de março, enquanto o primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, já deu às forças israelenses carta branca para “derrotar” o que chamou de “terror” na Cisjordânia.



O movimento de resistência islâmica Hamas condenou fortemente os recentes assassinatos em toda a Cisjordânia ocupada, afirmando que eles expuseram a natureza terrível do regime de Tel Aviv.

Adolescente palestino sucumbe aos ferimentos em Jenin



Os confrontos na sexta-feira ocorreram poucas horas depois que outro palestino foi morto pelas forças do regime na cidade ocupada de Jenin, na Cisjordânia.



A agência de notícias oficial da Palestina, Wafa, disse que o palestino de 17 anos Shawkat Kamal Abed sucumbiu aos ferimentos um dia depois de ser baleado durante um ataque conduzido por forças israelenses na vila de Kafr Dan, a noroeste de Jenin.



O adolescente palestino foi transferido para o Hospital Ibn Sina em Jenin para tratamento antes de sucumbir aos ferimentos.

Ao anunciar a morte de Kamal Abed, o Ministério da Saúde palestino disse que a última fatalidade elevou para sete o número de palestinos mortos em todo o território ocupado em menos de 48 horas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fawaz Hamayel, da cidade de Beita, no sul de Nablus, sucumbiu a tiros das forças de ocupação israelenses na quarta-feira. Shas Kammaji, irmão do prisioneiro palestino Ayham Kammaji, foi morto em confrontos na cidade de Kafr Dan, a oeste de Jenin, e Mustafa Faisal Abu al-Rub foi morto a tiros por soldados israelenses na entrada oeste de Jenin.

As tensões aumentaram na terra ocupada desde a última quinta-feira, quando os palestinos lançaram um ataque de retaliação no coração de Israel, Tel Aviv, como parte de sua resistência à intensificação da repressão israelense. Desde então, as forças israelenses realizam ataques em diferentes cidades, especialmente em Jenin.

O ataque foi realizado quando um jovem palestino, identificado como Raad Fathi Hazem, entrou em um pub em uma movimentada rua principal de Tel Aviv e começou a disparar sua arma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jovem de 28 anos, morador do campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia, foi morto por forças israelenses em um tiroteio antes do amanhecer perto de uma mesquita na primeira sexta-feira do Ramadã.

Grupos de resistência palestinos e o movimento de resistência libanesa do Hezbollah saudaram a ação de Hazem como uma “operação heroica”.

Hamas elogia defesa palestina da mesquita de al-Aqsa

Fawzi Barhoum, porta-voz do movimento de resistência palestino Hamas, saudou o povo palestino por sua defesa da sagrada mesquita al-Aqsa em meio à escalada da agressão israelense no Ramadã.

“Saudamos nosso povo na cidade ocupada de al-Quds e os palestinos na mesquita de al-Aqsa por defender este local sagrado e por seu confronto heroico com as forças de ocupação sionistas”, disse Barhoum.

O porta-voz do Hamas disse que "as imagens heroicas dos fiéis e jovens ao enfrentar os soldados da ocupação lembram as imagens heroicas da resistência e do fracasso do projeto dos portões eletrônicos que nossa nação enfrentou nos territórios ocupados de al-Quds e de 1948".

“Nossa nação se levantará para ajudar a mesquita de al-Aqsa e seus fiéis, e assim como eles venceram todas as suas lutas contra este regime, eles também derrotarão os ocupantes nesta batalha”, enfatizou Barhoum. “E [nossa nação] tem poder suficiente para cumprir sua vontade e impedir a implementação das equações impostas pelo regime sionista ocupante ao povo palestino em al-Quds e na mesquita de al-Aqsa”.

O funcionário do Hamas também disse: “Nosso povo em al-Quds não está sozinho em sua batalha na mesquita de al-Aqsa, mas toda a nação palestina e os heroicos grupos de resistência, bem como suas forças vigilantes e filhos da busca pela liberdade. nação, estão ao seu lado”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE