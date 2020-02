Forças dos EUA começam a evacuar 15 bases no Iraque

247 - Sob pressão, os Estados Unidos empreendem um recuo tático no Iraque, evacuando algumas de suas bases militares no país árabe.

Ali al-Qanimi, membro da Comissão Nacional de Segurança e Defesa do Parlamento do Iraque, disse no domingo que as pressões foram recompensadas e as tropas americanas começaram a evacuar 15 bases militares.

"Os EUA iniciaram sua retirada do Iraque, evacuando 15 bases […] sua presença militar será limitada à base de Ain Al-Asad, na província de Al-Abar (oeste) e de Erbil (norte) ”, disse Al-Qanimi. A informação é do site iraniano HispanTV.

Os americanos, de acordo com o parlamentar árabe, insistem em manter sua presença militar nessas bases militares, mas o povo iraquiano e o parlamento exigem que eles deixem cada uma.

É pouco provável que Washington deixem o Iraque, país rico em petróleo e geograficamente importante, apesar do parlamento iraquiano ter adotado uma resolução em 5 de janeiro exigindo que o governo de Bagdá cancele o pedido de assistência dos EUA. E de ter exigido o fim da presença de suas forças dentro da estrutura da chamada coalizão contra o grupo terrorista Estado Islâmico, ou em qualquer outro contexto.