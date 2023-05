Forças russas assumem o controle de 95% de Artyomovsk (Bakhmut)

Apoie o 247

Google News

TASS - As forças russas controlam cerca de 95% de Artyomovsk (Bakhmut) e os 5% restantes não têm influência no andamento da operação militar especial, diz o fundador do batalhão Wagner, Yevgeny Prigozhin.

"Quase 95% do território da cidade foi capturado em Artyomovsk até o momento. Os 5% restantes não desempenham nenhum papel no chamado desenvolvimento do progresso e na marcha do 'Exército Vermelho' mais para o oeste. Dois quilômetros quadrados não influenciam em nada o andamento da operação militar", disse ele, citado por sua assessoria de imprensa no Telegram.

Ninguém se comunicou com ele sobre a falta de munição, disse Prigozhin. "O pessoal do batalhão Wagner PMC será preservado para as próximas operações no interesse da Rússia", observou.

O fundador do batalhão Wagner também disse que não tinha ambições de deixar sua marca como a pessoa "que conquistou Artyomovsk". "Tenho ambições de servir a nossa nação e ao Estado", acrescentou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.