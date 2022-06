Forças russas destroem ponte e deixam últimos soldados ucranianos sem saída em Lugansk

Apoie o 247

247 - Forças russas cortaram todas as rotas de fuga na cidade de Severodonetsk, no leste da Ucrânia, destruindo a última ponte de ligação com a cidade de Lysychansk ,do outro lado do rio, informa a Reuters, citando autoridades ucranianas.

As tropas russas estão "tentando ganhar uma posição na parte central da cidade", disseram os militares ucranianos nesta terça-feira (14).

"A situação em Severodonetsk é extremamente grave", disse Serhiy Gaidai, governador da região de Lugansk, em um post no Telegram. Na segunda-feira ele disse que centenas de civis estavam abrigados nos terrenos da fábrica de produtos químicos Azot, que havia sido bombardeada pelas forças russas.

A Ucrânia emitiu pedidos cada vez mais urgentes por mais armas pesadas ocidentais para ajudar a defender Severodonetsk, que Kiev diz que pode ser a chave para a batalha pela região leste de Donbass e o curso da guerra, agora em seu quarto mês.

Na segunda-feira, Gaidai havia dito nas mídias sociais que cerca de 70% da cidade estava sob controle russo, e a destruição da última ponte sobre o rio para a cidade gêmea de Lysychansk significava que todos os civis ainda em Severodonetsk estavam bloqueados.

O último relatório da situação militar ucraniana mostrava o controle quase completo das forças russas em Donbass.

O principal objetivo da Rússia é proteger Donetsk e Lugansk, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na segunda-feira, depois que o líder de uma das regiões separatistas pediu forças adicionais de Moscou.

Moscou divulgou o último de vários relatórios recentes dizendo que havia destruído armas e equipamentos dos EUA e da Europa.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que mísseis aéreos de alta precisão atingiram pontos nas proximidades da estação ferroviária em Udachi, a noroeste de Donetsk, atingindo equipamentos que foram entregues às forças ucranianas.

Uma nova Mariupol?

A agência de notícias russa RIA citou um porta-voz separatista pró-Moscou, Eduard Basurin, dizendo que as tropas ucranianas foram efetivamente isoladas em Severodonetsk e deveriam se render.

Durante a queda de Mariupol no mês passado, centenas de civis e soldados ucranianos gravemente feridos ficaram presos por semanas na siderúrgica Azovstal.

