Forças russas ‘não permitem’ ajuda humanitária em Mariupol, afirma prefeitura da cidade

Apoie o 247

ICL

247 - Um assessor do prefeito de Mariupol disse nesta sexta-feira (1) que a cidade permanece fechada para quem tenta entrar e é "muito perigosa" para quem tenta sair - a informação é do The Guardian .

Petro Andryushchenko, assessor do prefeito de Mariupol, afirmou que as tropas russas estão impedindo, desde a quinta, que até mesmo a menor quantidade de suprimentos humanitários chegue aos moradores presos, deixando claro que o “corredor humanitário” anunciado não foi aberto.

Segundo a Reuters, dezenas de milhares de civis estão presos há semanas com pouca comida, água e outros suprimentos na cidade que já abrigou 400.000 pessoas, mas foi devastada pelo bombardeio russo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Desde ontem os ocupantes não permitiram categoricamente nenhuma ajuda humanitária – mesmo em pequenas quantidades – na cidade”, afirmou Andryushchenko.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE