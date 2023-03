Fornecimento de armas a Kiev mostra que EUA fazem sangrar os corações de ucranianos e russos, diz porta-voz

Apoie o 247

ICL

TASS - A administração dos EUA está fornecendo armas ao governo de Kiev e não tem pena de russos e ucranianos, escreveu a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, no Telegram, comentando as recentes observações de Nuland.

Anteriormente, a subsecretária de Estado para Assuntos Políticos dos EUA, Victoria Nuland, disse que "os corações americanos sangram pela Ucrânia, mas também sangramos por todas as famílias russas afetadas".

Comentando esta observação, Zakharova disse: "Por muito tempo, Washington não teve pena dos ucranianos, russos ou americanos. E, para fazer os corações de seus compatriotas sangrarem ainda mais, Victoria Nuland e o resto do regime estão fornecendo à Ucrânia no valor de bilhões de dólares".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.