Forte explosão atinge estação de tratamento de água no Reino Unido

Uma forte explosão em uma estação de tratamento de água, aparentemente envolvendo um tanque de produtos químicos, foi registrada em Bristol, no Reino Unido. Equipes de resgate trabalham no local

Sputnik - Um "grave incidente" foi declarado após uma explosão em Bristol, no Reino Unido, nesta quinta-feira (3).

Um grande incidente foi declarado no subúrbio de Avonmouth, em Bristol, no Reino Unido, após uma explosão em estação de tratamento de água, aparentemente envolvendo um tanque de produtos químicos.

"Um grande incidente foi declarado após uma grande explosão em um local em Avonmouth", disse a polícia local em um comunicado.

As causas do incidente ainda não foram esclarecidas. Equipes de resgate trabalham no local.

