Forte tornado no estado de Kentucky, EUA, teria deixado mais de 50 mortos (vídeos)

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Cerca de 50 pessoas teriam morrido em consequência de tornados devastadores que fustigaram Kentucky e outros estados dos EUA na noite de sexta-feira (10) e madrugada de sábado (11), segundo o governador de Kentucky, Andy Beshear, citado pelo Washington Post.

Falando na madrugada deste sábado, o governador disse que o número de mortos na sequência do tornado provavelmente chegaria a pelo menos 50 e talvez aumentasse ainda.

O governador informou que a zona de Mayfield havia sido devastada uma noite, que qualificou como "uma das mais duras da história do Kentucky".

PUBLICIDADE

Catastrophic damage in Mayfield pic.twitter.com/FOgh271wzX — Brandon Lane (@INstormchasing) December 11, 2021

Danos catastróficos em Mayfield.

"As informações são realmente desoladoras", escreve o jornal, citando Beshear. A mídia acrescenta que uma porta-voz do serviço de emergências do estado disse que as autoridades de resgate não tinham confirmado número de mortes ou feridos desde o início de sábado.

PUBLICIDADE

Beshear declarou estado de emergência no Kentucky e afirmou que os danos seriam "uns dos piores [...] há muito vistos".

De acordo com o mesmo jornal, no estado do Tennessee, as condições meteorológicas adversas deixaram pelo menos três pessoas mortas, segundo Dean Flener, porta-voz da Agência de Gestão de Emergências do estado.

Tornado gigante.

As equipes de emergência de Illinois foram enviadas para o local de desmoronamento parcial de um edifício no centro de distribuição da Amazon, onde pelo menos 100 trabalhadores ficaram presos após o colapso, provocado pelo tornado.

Dozens trapped inside an Amazon fulfillment center in Edwardsville, Ill. https://t.co/iSpi8K2VkQ pic.twitter.com/B9I7AKJnRB PUBLICIDADE December 11, 2021

Dezenas de pessoas ficaram presas em um centro de distribuição da Amazon em Edwardsville, Illinois.

O Centro de Previsão de Tempestades da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, na sigla em inglês), relatou na noite de sexta-feira (10) pelo menos 24 tornados nos estados do Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri e Tennessee.