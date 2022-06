Fórum Financeiro dos Brics é realizado em Pequim

Responsáveis de bancos-membros dos cinco países e do Novo Banco de Desenvolvimento do Brics participaram da reunião e proferiram discursos edit

Rádio Internacional da China - A Reunião Anual de 2022 do Mecanismo de Cooperação de Bancos dos Brics, composto por Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul, e o Fórum Financeiro do grupo foram realizados no último dia 17 via videoconferência.

Responsáveis de bancos-membros dos cinco países e do Novo Banco de Desenvolvimento dos Brics participaram da reunião e proferiram discursos.

O presidente do Banco de Desenvolvimento da China, Ouyang Weimin, disse que, desde a criação do mecanismo de cooperação de bancos do grupo há 12 anos, os bancos-membros têm aprimorado o consenso da cooperação, ampliado as suas áreas e inovando os seus modelos, fazendo importantes contribuições ao servir a facilitação do comércio e investimento e o desenvolvimento socioeconômico sustentável dos países do Brics.

Outros participantes concordaram que todas as instituições financeiras envolvidas devem se esforçar em conjunto para implementar os consensos alcançados pelos líderes dos países do Brics e contribuir para o desenvolvimento de alta qualidade dos membros do grupo na era pós-pandemia.

O mecanismo de cooperação de bancos dos Brics foi estabelecido em 15 de abril de 2010 e seus membros são as principais instituições financeiras de desenvolvimento dos cinco países dos Brics.

