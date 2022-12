Fórum Primakov é aberto em Moscou com discussão sobre mudança na ordem mundial

Apoie o 247

Leonardo Sobreira, de Moscou (247) - Foi declarada aberta nesta terça-feira, 6, a oitava edição do fórum ‘Leituras Primakov’, em Moscou, cujo tema principal este ano é 'A Transformação da Ordem Internacional: A Dimensão Eurasiática'.

Reunindo oficiais e especialistas russos e de 18 países, o dia de hoje contará com discussões sobre a cooperação na região da Eurásia, o 20º Congresso do Partido Comunista da China, a relação Índia-Rússia e o fator nuclear na geopolítica.

Na cerimônia de abertura, Konstantin Kosachev, vice-presidente do Conselho da Federação da Assembleia Federal da Federação Russa, avaliou que a transição para o ‘Eurasianismo’ é 'impossível sem a multipolaridade nas relações internacionais’. ‘Precisamos trabalhar sob o princípio de igualdade entre todos os atores globais, assim como quando a ONU foi fundada’.

‘A Rússia pode tomar a iniciativa em reformar o direito internacional’, sublinhou. Segundo ele, os Estados Unidos são ‘fundamentalmente contra a multipolaridade’. ‘Todos conflitos tornaram-se ideológicos, como se democracias estivessem lutando contra autocracias. A coexistência torna-se impossível'.

Em seguida, Alexander Dynkyn, presidente do Instituto Primakov de Relações Internacionais, complementou: ‘os principais eventos se sucederam no espaço Eurasiático'.

‘Estamos estabelecendo novas formas de governança global e estimulando o crescimento econômico na era da estagnação'.

Nesse sentido, Sergey Katyrin, presidente da Câmara Russa de Comércio e Indústria, afirmou que a União Econômica Eurasiática está buscando ‘unificar regras tributárias’ e preparando um ‘padrão de investimentos’.

Nos últimos anos, disse Katyrin, a integração econômica regional vem ganhando mais relevância, bem como políticas de substituição de importação. Ao mesmo tempo, o BRICS e a Organização para Cooperação de Xangai expressaram desejo em cooperar com outros blocos, acrescentou.

‘Vamos trabalhar pelo interesse das empresas e pelo beneficio de todos os países', assegurou o oficial.

O fórum Primakov termina nesta quarta-feira, 7. O dia de amanhã contará com discussões sobre a relação entre Rússia e Turquia, um discurso do chanceler russo, Sergey Lavrov, a questão da segurança na região da Eurásia e o equilíbrio de poder no Oriente Médio.

