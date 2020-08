Foto de russa carregando filhas em trabalho precarizado viraliza: “meu marido passa o dia inteiro jogando videogame”

A russa Lada Koroleva, 19 anos, contou que precisou levar as filhas com ela para o trabalho porque não tinha com quem deixá-las. “Não tenho apoio da minha família e meu marido passa o dia inteiro jogando videogame. Deixar as crianças com ele não é uma opção” edit

Metrópoles - Uma foto mostrando uma mãe com as duas filhas dentro de um metrô em Moscou, na Rússia, viralizou nas redes sociais.

Na imagem, a mulher aparece usando uma mochila com a logo de um serviço de entrega de alimento. “Mãe coragem”, escreveu Natie Artistry, que flagrou a cena e compartilhou o clique no início do mês de agosto nas redes sociais.

A publicação viralizou. Em entrevista ao site Bored Panda, a russa Lada Koroleva, 19 anos, contou que precisou levar as filhas com ela para o trabalho porque não tinha com quem deixá-las. “Não tenho apoio da minha família e meu marido passa o dia inteiro jogando videogame. Deixar as crianças com ele não é uma opção. Amo muito minhas filhas e preciso trabalhar para sustentá-las”, afirmou.

A filha mais velha de Lada, Angelina, tem dois anos e a mais nova, Rimmochka, sete meses. “Nos comentários, muita gente me condenou, dizendo que sou a culpada pela minha situação por ter duas filhas, mas eu só quero dar uma vida melhor para elas. Atualmente, estou em busca de um trabalho remoto para que seja mais fácil conciliar o serviço com o dia a dia das meninas”, disse.

