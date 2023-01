Fragata russa com arma hipersônica irá ao Atlântico para mostrar 'força e dissuasão', diz analista

Apoie o 247

Sputnik - O governo da Rússia anunciou que uma fragata russa equipada com mísseis hipersônicos fará uma viagem que inclui uma passagem pelo oceano Atlântico. A Sputnik Brasil ouviu um analista geopolítico e militar para discutir o impacto dessa viagem e o eventual interesse brasileiro em tecnologias militares russas.

Na quarta-feira (4), o presidente russo, Vladimir Putin, participou da cerimônia de entrada em serviço da nova fragata russa Almirante Gorshkov, que tem capacidade de carregar mísseis hipersônicos Tsirkon.

Mais tarde, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, declarou que a fragata fará uma viagem pelos oceanos Atlântico e Índico com Tsirkon a bordo. A embarcação também deve passar pelo mar Mediterrâneo. Mais detalhes sobre a viagem não foram divulgados.

Para discutir possíveis efeitos e motivos da viagem anunciada da nova fragata russa equipada com mísseis hipersônicos, a Sputnik Brasil conversou com Rogério Anitablian, analista geopolítico e especialista em assuntos militares.

Segundo ele, a viagem da embarcação tem um "caráter de demonstração de força e de poder de dissuasão", levando em conta a atuação constante "principalmente dos Estados Unidos" nos mares. Na avaliação de Anitablian, a viagem fará com que outros países "considerem de outra maneira" a tecnologia hipersônica russa empregada no míssil Tsirkon.

"O ponto fundamental aqui é que nós estamos observando movimentações políticas que indicam que russos e chineses aprofundam sua relação de cooperação. Os Chineses tem a oferecer, além do seu potencial econômico, o seu conhecimento, seu know-how tecnológico na área de semicondutores, na área de hardware de um modo geral, para uma indústria de defesa russa que anteriormente estava muito dependente do que era ainda um cenário pós-soviético", afirma o analista em entrevista à Sputnik Brasil.

Os mísseis Tsirkon pode atingir velocidades de Mach 9, ou seja, nove vezes a velocidade do som — aproximadamente 2,65 quilômetros por segundo, o equivalente a 9,6 mil Km/h. O armamento tem a capacidade de voar a uma altitude de 20 quilômetros e a uma distância de mais de 1.000 quilômetros — um dos primeiros no mundo a conseguir tais marcas.

Aliança entre China e Rússia

O especialista aponta que a aliança com a China garante a Moscou a manutenção de seu desenvolvimento bélico. Dessa forma a Rússia, além de sua tecnologia e riqueza de matérias-primas, tem mais acesso aos recursos econômicos e a capacidade de incremento tecnológico dos chineses — por exemplo, na área de semicondutores. Em troca, segundo ele, os chineses podem adquirir tecnologia militar.

"Essa nova aliança, vamos dizer, reorganiza uma situação e readequa uma posição que dá aos russos uma perspectiva de que não haja escassez em relação à sua possibilidade ou capacidade de adquirir, ou repor material bélico", afirma.

Para Anitablian, o Brasil deve negociar com Moscou e Pequim a aquisição de tecnologias de defesa para garantir, entre outras coisas, a proteção da Amazônia e da costa brasileira. O especialista salienta que, para esses fins, a experiência chinesa no mar do Sul da China é relevante, assim como a tecnologia de defesa antiaérea da Rússia — especificamente, os S-400.

"Acho que o Brasil deve buscar uma cooperação tanto com a Rússia como com a China para aquisição de materiais visando as defesas aéreas e a proteção da costa brasileira — defesas aéreas mais especificamente no que diz respeito à Amazônia", afirma, acrescentando que a aquisição de mísseis como o Tsirkon dependeria de fatores mais abrangentes, como a própria adaptação da frota marítima brasileira.

