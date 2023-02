França: manifestações contra reforma previdênciária de Macron reúnem 1.2 milhão de pessoas nas ruas

Apoie o 247

247 - Com 1,27 milhão de manifestantes em toda a França, segundo a polícia, e 2,8 milhões segundo o sindicato CGT, o segundo dia de mobilização contra a reforma previdenciária nesta terça-feira (31) mostrou mais uma vez a determinação dos opositores do governo Emmanuel Marcon, escreve a agência France24.

A primeira-ministra Elisabeth Borne entendeu a mensagem. Ela se apressou em reagir alguns minutos após o anúncio de números oficiais mostrando uma mobilização mais forte do que em 19 de janeiro.

"A reforma da previdência levanta questionamentos e dúvidas. Nós os ouvimos. Abre-se o debate parlamentar. Permitirá, com transparência, enriquecer o nosso projeto com um objetivo: garantir o futuro do nosso sistema de repartição. É nossa responsabilidade!", disse ela no Twitter.

Para ela, recuar do aumento da idade na reforma não é uma opção, numa altura em que a Assembleia Nacional está já a discutir a proposta do governo e a maioria relativa de Emmanuel Macron tem de encontrar apoio no Parlamento.

Laurent Berger, líder do sindicato CFDT, garantiu que os sindicatos vão continuar a mobilizar-se em conjunto até serem ouvidos pelo executivo.

