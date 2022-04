França: Mélenchon pede para ser eleito primeiro ministro, fazendo das eleições legislativas um 'terceiro turno'

Apoie o 247

247 - O líder de esquerda Jean-Luc Mélenchon, que terminou em terceiro lugar no primeiro turno das eleições presidenciais francesas, pediu, nesta terça-feira, 19, que os franceses o elejam primeiro-ministro, votando nos candidatos da França Insubmissa, seu partido, nas eleições legislativas deste ano.

“Eu peço aos franceses que me elejam primeiro ministro”, votando por uma “maioria de [deputados] insubmissos e de membros da União Popular”, afirmou em declaração à BFM-TV.

Mélenchon recebeu 21,95% dos votos nas eleições francesas de 10 abril, ficando atrás do atual presidente, Emmanuel Macron (27,8%), e da candidata principal da extrema direita, Marine Le Pen (23,1%), que vão disputar o segundo turno no dia 24 deste mês.

O líder da esquerda francesa pediu também para que seus eleitores não votem em Le Pen, destacando que os dois candidatos “não têm a mesma natureza”.

Ao pedir que seja eleito primeiro-ministro e atacar Le Pen, Mélenchon parece propor um acordo com Macron, caso esse seja vencedor, fazendo das eleições legislativas dos dias 12 e 19 de junho um “terceiro turno”. No entanto, o dirigente de esquerda nega que busque negociar com o atual presidente. “Eu não negocio com ninguém”, disse.

O chefe da França Insubmissa destacou que se essa coabitação “não convir ao presidente, ele pode ir embora, eu não irei”. Ele destacou que quer “aplicar seu programa”, pois “é o primeiro ministro que assina os decretos”.

