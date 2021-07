França reabre fronteiras para brasileiros vacinados

Entre as vacinas aplicadas no Brasil, a Coronavac ainda está sendo analisada pelo órgão europeu edit

247 - A França está aberta para brasileiros vacinados completamente com imunizantes aprovados pela Agência Europeia de Medicamentos (European Medicines Agency – EMA). Entre as vacinas aplicadas no Brasil, a Coronavac ainda está sendo analisada pelo órgão europeu. Os viajantes daqui autorizados a fazer turismo por lá não precisam cumprir quarentena tampouco apresentar exame PCR negativo, conforme informação do site do governo francês. Quem recebeu o imunizante da Janssen precisa aguardar 28 dias antes da viagem para a França. No caso das outras vacinas aceitas, a espera exigida é de sete dias. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

No fim de junho, a Suíça já havia liberado a entrada de brasileiros vacinados. Nesse caso, valem todas as vacinas aplicadas no Brasil, já que o país aceita os imunizantes aprovados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que inclui a Coronavac. A agência da Europa já aprovou: Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen. O órgão começou em maio a analisar o imunizante da Sinovac, fabricante da Coronavac, e ainda não divulgou seu parecer.

A reportagem ainda informa que o decreto assinado pelo primeiro-ministro francês, Jean Castex, a pedido do ministro do Turismo, Jean-Baptiste Lemoyne, permite que viajantes de qualquer país entrem na França, desde que estejam 100% imunizados com vacinas aprovadas pela EMA. Como a notícia foi divulgada no meio do fim de semana, algumas dúvidas ainda devem ser esclarecidas nos próximos dias.

