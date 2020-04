França registra 4 mortes e 54 casos de complicações cardíacas relacionadas ao uso de cloroquina

247 - O centro de farmacovigilância Nice-Alpes-Côte-d'Azur, da França, registrou desde 27 de março 54 casos de problemas cardíacos, incluindo quatro fatais, relacionados à ingestão de hidroxicloroquina para tratar o Covid-19.

"Exceto no contexto de ensaios clínicos que permitam avaliar esse medicamento ou, no caso de pacientes internados em estado grave com a concordância colegial dos médicos, ele não deve ser prescrito", avalia o cardiologista Milou-Daniel Drici, segundo jornal francês Le Parisien.

O presidente da França, Emmanuel Macron, visitou na quinta-feira a clínica do infectologista Didier Raoult, em Marselha. Raoult foi criticado pela comunidade científica por seus métodos - principalmente a falta de um grupo de controle para estabelecer uma referência para o sucesso de seus tratamentos experimentais.

O pesquisador diz que não há necessidade de colocar um grupo de pacientes em uso de placebo para tirar conclusões sobre se o tratamento que ele está promovendo é eficaz.

