França revela gabinete reformulado do novo primeiro-ministro, Gabriel Attal

(Sputnik) - O Palácio do Eliseu revelou nesta quinta-feira (11) a composição do governo do novo Primeiro-Ministro Gabriel Attal.

Stephane Sejourne, líder do partido Renascimento do Presidente Emmanuel Macron e supostamente ex-parceiro de Attal, foi confirmado como o novo ministro das Relações Exteriores, substituindo Catherine Colonna.

O Ministro do Interior, Gerald Darmanin, o Ministro das Finanças, Bruno Le Maire, o Ministro da Defesa, Sebastien Lecornu, e o Ministro da Justiça, Eric Dupond-Moretti, mantiveram seus cargos.

Os ministérios dos esportes e educação foram fundidos. O novo ministério será chefiado pela Ministra dos Esportes e Olimpíadas, Amelie Oudea-Castera, enquanto o portfólio da educação era mantido por Attal desde julho passado, antes de sua nomeação como chefe de governo.

Rachida Dati, ex-ministra da justiça no gabinete do ex-presidente Nicolas Sarkozy e agora nova ministra da cultura, foi expulsa de seu partido de oposição, Les Republicains, após a nomeação.

