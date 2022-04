França se dispõe a fazer parte do conjunto de países garantidores da segurança ucraniana

Apoie o 247

Sputnik - A França consideraria uma possível proposta para se tornar um dos garantidores da segurança futura da Ucrânia, afirmou o chanceler francês, Jean-Yves Le Drian.

A Ucrânia propôs um novo sistema de garantias para sua segurança, que incluiria os países do Conselho de Segurança da ONU, junto com a Turquia, Alemanha, Canadá, Itália, Polônia e Israel que agiriam como garantidores no futuro.

"Prestamos atenção às propostas de Vladimir Zelensky. Se as recebermos, vamos estudá-las com bastante atenção. Certamente, o status neutro [da Ucrânia] é impossível sem garantias de segurança", disse Le Drian. Ele sublinhou ainda que o mecanismo de segurança deve ser discutido primeiramente pela Rússia e a Ucrânia.

