França suspende todos os voos com o Brasil 'até novo aviso'

247 - O governo francês suspendeu “até novo aviso” todos os voos entre o Brasil e a França em função das preocupações com a propagação da variante brasileira do coronavírus. “Constatamos que a situação está se agravando e por isso decidimos suspender até novo aviso todos os voos entre Brasil e França”, disse o primeiro-ministro Jean Castex.

Segundo reportagem da RFI, a variante brasileira P1 representa apenas 0,5% dos casos diagnosticados no país europeu. Mas, segundo especialistas, a falta de controle da epidemia no Brasil poderá resultar em uma elevação do número dos casos relacionados à variante P1, que foi identificada em Manaus (AM).

