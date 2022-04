França terá duelo apertado no segundo turno entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen

Apoie o 247

247 - Os resultados finais das eleições presidenciais francesas, realizadas neste domingo (10), confirmam as projeções. O segundo turno será entre o centro-direita e a extrema-direita. O presidente Emmanuel Macron, em luta pela reeleição, obteve 27,6% dos votos e vai enfrentar a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, que alcançou 23,4% dos sufrágios.

O candidato mais votado da esquerda, Jean-Luc Mélenchon, quase chegou lá, mas ficou em terceiro lugar, com 22%. A abstenção foi de 26%, o mais elevado índice desde 2002 e quase 4 pontos acima de 2017.

Cinco anos depois de conquistar a presidência da República, Macron melhorou sua pontuação em mais de 3 pontos.

Visando o segundo turno, Macron fez um apelo a todos os cidadãos, "quaisquer que sejam suas sensibilidades e qualquer que seja sua escolha no primeiro turno" a se juntar a ele.

Sua adversária, Marine Le Pen, está na segunda posição com mais de 4 pontos atrás (23,41%). Ela também obteve uma votação 2 pontos percentuais acima do obtido em 2017. No discurso após conhecer os resultados, ela pediu uma "grande alternância" no poder, convidando "todos aqueles que não votaram" em Emmanuel Macron para "se juntarem" a ela.

Nas duas próximas semanas haverá um duro embate político até a decisão do segundo turno, em 24 de abril.

O candidato mais votado da esquerda não declarou abertamente apoio a Emmanuel Macron, mas afirmou explicitamente que nenhum dos seus seguidores votará em Marine Le Pen. O candidato comunista, Fabien Roussel (2,3%), a socialista Anne Hidalgo (1,7%), o ecologista Yannick Jadot (4,6%) e a Republicana Valérie Pécresse (4,8%) declararam voto em Macron.

Por seu turno, Eric Zemmour (7,1%), outro concorrente pela extrema-direita, declarou voto em Marine Le Pen.

