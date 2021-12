“Fui estuprada por Gérard Depardieu”: atriz francesa quebra silêncio sobre o caso

Apoie o 247

Da RFI - “Eu vivo escondida e em silêncio. Isso não é mais suportável. Eu preciso me expressar. Fui estuprada por Gérard Depardieu em agosto de 2018.” Assim começa a mensagem da atriz Charlotte Arnould, de 25 anos, publicada em suas redes sociais nesta sexta-feira (17). Há exatos doze meses, uma investigação foi aberta contra o astro do cinema francês, acusado de violência sexual.

Desde a denúncia, Depardieu, de 72 anos, reconhece uma relação consensual, e nega que haja estupro. A investigação segue aberta.

“Faz um ano que ele é investigado. Ele trabalha enquanto eu passo o meu tempo a sobreviver. A vida me escapa há três anos, e eu quero voltar a viver sem me renegar”, afirma a atriz, que reconhece o risco de quebrar o silêncio sobre um caso que está na Justiça.

Je suis la victime de Depardieu..

Ça fait un an pile qu’il est mis en examen.

Je ne peux plus me taire… pic.twitter.com/eEmlJKh7AR — Charlotte Arnould #Artiste (@CharloteArnould) December 16, 2021





“Esta mensagem pública pode abalar imensamente minha vida, eu não ganho nada com isso além da esperança de recuperar a minha integridade. Talvez eu devesse ter esperado, ter falado com uma empresa de mídia, ter feito isso ‘dentro da ordem’, ter feito isso ‘direito’, mas continuar calada é me enterrar viva”, termina a atriz em sua publicação.

Um amigo da família

A jovem artista afirma ter sido estuprada em duas ocasiões na casa parisiense do ator, nos dias 7 e 13 de agosto de 2018. Segundo fontes próximas do caso, Depardieu seria um amigo da família da vítima e teria convidado a atriz para uma conversa sobre seu futuro profissional em seu apartamento, de acordo com informações da televisão BFMTV.

A queixa do estupro foi apresentada por Arnould logo após a data dos fatos. Mas em junho de 2019 o caso foi arquivado pela Promotoria, alegando que as “inúmeras investigações realizadas” não permitiram à Justiça confirmar as infrações denunciadas.

No entanto, a jovem conseguiu reabrir o processo em agosto de 2020. Depardieu foi indiciado em dezembro, após dar seu depoimento às autoridades. A Justiça francesa considerou que, durante o interrogatório de Depardieu, houve “indícios graves e concordantes” de que o ator poderia ter cometido os atos denunciados. Ele é acusado de “estupro” e “agressões sexuais”.

Astro de cinema e uma vida de escândalos

Gérard Depardieu é um dos atores mais populares da França e um dos símbolos do cinema francês no exterior. Mas nos últimos anos o astro chamou mais atenção pelos escândalos nos quais se envolveu.

Ele foi surpreendido dirigindo embriagado, agrediu um paparazzi e quase foi preso ao urinar dentro da cabine de um avião em um voo entre Paris e Dublin em 2011.

Depardieu também ficou famoso por sua “amizade” com Vladimir Putin. Em 2012 o ator disse que iria abrir mão do passaporte francês para adotar a nacionalidade russa.

