Fujimoristas assassinam apoiador de Pedro Castillo no Peru

O militante tinha 56 anos e era natural do departamento de Ayacucho edit

247 - Um apoiador do partido Peru Libre e do virtual presidente eleito peruano, Pedro Castillo, morreu na terça-feira (29), dias após ser atacado por fujimoristas, quando ele fazia uma manifestação em defesa da eleição do líder de esquerda.

O militante era Sacarías Meneses Taco, 56 anos, e morreu em consequência de ferimentos na cabeça no dia 24 de junho, do lado de fora da sede do Júri Eleitoral Nacional (JNE),informa a Telesul.

"Lamentamos anunciar que nosso companheiro Zacarías Meneses Taco (do departamento de) Ayacucho morreu", disse a assessoria de imprensa do partido Peru Libre em sua conta no Twitter.

“Isso é produto dos violentos ataques do fujimorismo, dos golpes que infligiram em sua cabeça e o deixaram gravemente ferido. Descanse em paz, parceiro, nunca iremos te esquecer ", disse o movimento no Twitter.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.