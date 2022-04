Fundador do Azov ameaça pessoas que participarem de marcha em memória à derrota nazista na Segunda Guerra

Andrey Biletsky disse em vídeo que mísseis ucranianos Tochka-U podem atingir as pessoas que participarem da marcha do Regimento Imortal em Mariupol edit

247 - O fundador do batalhão neonazi Azov, Andrey Biletsky, ameaçou pessoas que participarem da marcha do Regimento Imortal em Mariupol, no dia 9 de maio. O evento mundial visa eternizar a memória dos heróis de guerra que derrotaram a Alemanha nazista e seus aliados na Segunda Guerra Mundial.

"Os mísseis ucranianos de longo alcance Tochka-U por vezes voam por lá [Mariupol], e eu não arriscaria participar do Regimento Imortal e eventos semelhantes", ameaçou Biletsky, em vídeo divulgado pela agência Sputnik.

