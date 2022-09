Funeral de Gorbachev não teve honras de Estado

Apoie o 247

247 - O funeral de Gorbachev, que morreu na terça-feira (30), aos 91 anos, não teve honras de Estado, nem contou com a presença do presidente Vladimir Putin.

Mesmo assim, houve filas de cidadãos que desejaram prestar sua última homenagem no imponente Salão das Colunas, à vista do Kremlin. O ex-líder soviético era amplamente admirado no Ocidente por suas reformas.

O caixão com o corpo de Gorbachev ficou no centro do salão, coberto com uma bandeira tricolor russa. Durante o funeral era ouvida uma suave gravação de música melancólica do filme "A Lista de Schindler" .

Putin, no entanto, prestou seus respeitos a Gorbachev na quinta-feira e o Kremlin disse que sua guarda de honra forneceria um "elemento" de uma ocasião de Estado no funeral do último presidente da União Soviética.

Gorbachev tornou-se um herói para muitos no Ocidente por permitir que a Europa Oriental se livrasse de mais de quatro décadas de controle comunista soviético, permitindo a reunificação da Alemanha Oriental e Ocidental e forjando tratados de controle de armas com os Estados Unidos, segundo reportagem da Reuters.

Não foi surpresa que Putin, que chamou o colapso da União Soviética de "catástrofe geopolítica", negasse a Gorbachev todas as honras de Estado.

Pela liquidação da União Soviética e pelo caos econômico que seu programa de liberalização "perestroika" desencadeou, muitos russos não puderam perdoá-lo.

Estava prevista a presença neste sábado do primeiro-minitsro da Hungira, Viktor Orban, no funeral de Gorbachev.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse à agência de notícias RIA que Putin não tinha planos de se encontrar com Orban durante sua visita a Moscou.

Várias autoridades russas e figuras culturais, incluindo o legislador Konstantin Kosachyov e a cantora Alla Pugachyova, prestaram homenagem à família de Gorbachev, que estava sentada à esquerda de seu caixão aberto.

O funeral de Gorbachev contrasta fortemente com o dia nacional de luto e funeral de Estado na principal catedral de Moscou, concedido em 2007 ao ex-presidente russo Boris Yeltsin, que foi fundamental para deixar Gorbachev de lado quando a União Soviética se desfez e que mais tarde escolheu Putin como seu próprio sucessor.

Após a cerimônia, Gorbachev, no entanto, será enterrado como Yeltsin no cemitério Novodevichy, em Moscou, ao lado de sua esposa Raisa, que morreu há 23 anos.

O intérprete e assessor de longa data de Gorbachev disse nesta semana que as ações da Rússia na Ucrânia deixaram o ex-líder "chocado e perplexo" nos últimos meses de sua vida.

"Não é apenas a operação que começou em 24 de fevereiro, mas toda a evolução das relações entre a Rússia e a Ucrânia nos últimos anos foi realmente um grande golpe para ele. Isso realmente o esmagou, emocional e psicologicamente", disse Pavel Palazhchenko à Reuters em entrevista.

