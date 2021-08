Furacão Ida atinge Ilha da Juventude em Cuba e deve chegar aos EUA no domingo

Ida estava com ventos máximos sustentados de 120km/h, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA, que previu que a tempestade se intensificará ainda mais antes de chegar à costa norte-americana como um grande furacão no sudeste da Louisiana edit

(Reuters) - O furacão Ida atingiu Cuba nesta sexta-feira e se encaminhava para chegar aos Estados Unidos no fim de semana ao longo da costa da Louisiana, fazendo com que moradores de Nova Orleans e trabalhadores de plataformas de petróleo abandonassem seus locais, ao mesmo tempo em que o presidente Joe Biden emitiu uma declaração federal de emergência.

Ida estava com ventos máximos sustentados de 120km/h, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA, que previu que a tempestade se intensificará ainda mais antes de chegar à costa norte-americana como um grande furacão no sudeste da Louisiana, no domingo.

Os meteorologistas disseram que Ida provavelmente atingirá os EUA como uma tempestade de categoria 3 na escala de cinco etapas Saffir-Simpson, com ventos sustentados de pelo menos 178km/h e chuvas fortes.

Também foram previstas quedas de energia generalizadas e inundações devido ao aumento das ondas do oceano.

Autoridades da cidade de Nova Orleans determinaram a retirada de moradores em áreas perto do sistema de diques da cidade, com alertas de retirada voluntária para o restante da localidade.

O governador da Louisiana, John Bel Edwards, declarou estado de emergência na quinta-feira, e nesta sexta-feira Biden emitiu uma declaração de emergência federal a pedido de Edwards. Isso autorizou o Departamento de Segurança Interna dos EUA e a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (Fema) a coordenar os esforços de socorro em desastres no Estado.

“Infelizmente, a previsão é que a Louisiana receba um impacto direto e forte da tempestade tropical Ida, agravada por nossa quarta onda de Covid-19. Este é um momento incrivelmente desafiador para nosso Estado”, escreveu Edwards no Twitter.

