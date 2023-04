Futuro de Taiwan é 'uma escolha entre a paz e a guerra', diz ex-líder da ilha

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Os políticos de Taiwan continuam a colocá-la em risco, sendo o futuro da ilha uma escolha entre a paz e a guerra, disse o ex-presidente de Taiwan Ma Ying-jeou após seu retorno na sexta-feira (7) de uma viagem à China continental, segundo a Agência Central de Notícias taiwanesa.

"Se [...] buscarmos uma base comum [...] nós e a China continental podemos ter uma base política comum, podemos retomar o intercâmbio e o diálogo o mais rápido possível, isso é do melhor interesse do povo taiwanês", disse Ma Ying-jeou.

Ele acrescentou que provou tudo isso na prática com sua viagem para o continente. Ao mesmo tempo, Ma Ying-jeou expressou preocupação com a situação atual.

"Nossos políticos continuam a colocar Taiwan em perigo. O futuro é uma escolha entre a paz e a guerra", afirmou.

O ex-chefe de administração de Taiwan, Ma Ying-jeou, estava em uma viagem à China continental de 27 de março a 7 de abril. Ele é o primeiro ex-chefe de administração de Taiwan a visitar o continente desde 1949.

Quase ao mesmo tempo, a atual chefe de Taiwan, Tsai Ing-wen, estava viajando para a América Central, parando nos Estados Unidos duas vezes em trânsito e se encontrando com altos políticos estadunidenses.

As relações oficiais entre o governo central da China e sua província insular se romperam em 1949, após as forças derrotadas do Kuomintang, lideradas por Chiang Kai-shek, terem se mudado para Taiwan no final da guerra civil contra o Partido Comunista chinês.

Os contatos comerciais e informais entre a ilha e a China continental foram retomados no final dos anos 80. Desde o início dos anos 90, os dois lados têm estado em contato só através de organizações não governamentais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.