G7 apoia mais ajuda e armas à Ucrânia em demonstração de unidade contra Rússia

Apoie o 247

ICL

WEISSENHAUS, Alemanha (Reuters) - Ministros das Relações Exteriores do G7 apoiaram o fornecimento de mais ajuda e armas à Ucrânia quando se reuniram nesta sexta-feira, no que a Alemanha chamou de "poderoso sinal de unidade" para aprofundar o isolamento global da Rússia.

O chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, anunciou mais 500 milhões de euros em apoio militar à Ucrânia e disse estar confiante de que um embargo da UE ao petróleo russo possa ser acordado nos próximos dias.

A ministra das Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, anunciou novas sanções contra a rede financeira e o círculo íntimo do presidente russo, Vladimir Putin, incluindo sua ex-mulher e primos, e também pediu o aumento do fornecimento de armas para a Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A reunião anual que vai até sábado reúne os principais diplomatas de Reino Unido, Canadá, Alemanha, França, Itália, Japão, Estados Unidos e UE em um castelo de 400 anos no resort alemão de Weissenhaus, no Mar Báltico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acontece após promessas dos líderes do G7 no fim de semana passado de proibir ou eliminar gradualmente a compra de petróleo russo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O evento, do qual participaram os ministros das Relações Exteriores da Ucrânia e da Moldávia, também destacará as preocupações com a segurança alimentar e os temores de que a guerra na Ucrânia possa se espalhar para a vizinha Moldávia.

"Nunca desde o fim da Guerra Fria nós, parceiros do G7, fomos tão profundamente desafiados. Nunca antes estivemos tão unidos", disse em um tuíte a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, antes da reunião.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE