Gabby Petito: restos mortais encontrados na Flórida são de noivo da blogueira

247- A polícia federal americana, o FBI, confirmou nesta quinta-feira (21) que os restos mortais humanos encontrados em um parque no Estado da Flórida são de Brian Laundrie, que estava desaparecido há um mês e era noivo da blogueira Gabby Petito — cujo corpo foi encontrado em Wyoming no mês de setembro. A reportagem é do portal Terra.

O corpo dele foi identificado por meio da arcada dentária.

Laundrie era considerado uma "pessoa de interesse" (termo usado nos EUA para designar um suspeito ou uma pessoa que possa ter relação com algum caso em investigação) na morte de Gabby, mas não foi formalmente acusado de nenhum crime.

Ele voltou para a Flórida no mês passado sem sua noiva. Pouco tempo depois, o corpo dela apareceu em Wyoming, para onde eles tinham viajado.

Em um comunicado, o FBI afirmou que "em 21 de outubro de 2021, a comparação de registros dentários confirmou que os restos mortais encontrados na Reserva Memorial T Mabry Carlton Jr Memorial e no Parque Ambiental Myakkahatchee Creed são de Brian Laundrie."

Um advogado que representa os pais de Laundrie divulgou uma nota dizendo: "Chris e Roberta Laundrie foram informados de que os restos mortais encontrados ontem no parque são de fato de Brian."

"Não temos mais comentários neste momento e pedimos que respeitem a privacidade dos Laundrie neste momento."

