Gabinete de Netanyahu recebe envelope suspeito com 'substância oleosa', diz jornal

Stpunik - No domingo (15), o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, recebeu um envelope considerado suspeito, que foi enviado às autoridades de defesa para testes, segundo informações da mídia local.

Conforme publicou o jornal Jerusalem Post, citando informações do gabinete do primeiro-ministro, o envelope estava manchado com "uma substância oleosa".

Segundo o periódico, havia preocupações de que o objeto pudesse conter materiais potencialmente perigosos e que apresentasse risco de contaminação.

Ainda segundo o jornal, o pacote foi liberado após um exame por uma unidade da polícia da polícia local voltada a esse tipo de ação de verificação.

O gabinete de Netanyahu não revelou informações detalhadas sobre o conteúdo do envelope suspeito ou detalhes do resultado da perícia.

