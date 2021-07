Gabriel Boric vence eleições primárias de sua coligação e será candidato da esquerda à presidência no Chile

“Se o Chile foi o berço do neoliberalismo, também será o seu túmulo”, disse Boric após a vitória eleitoral nas prévias eleitorais edit

247 - O deputado chileno pela Frente Ampla, Gabriel Boric Font, derrotou no domingo o prefeito de Recoleta e líder do Partido Comunista, Daniel Jadue, nas eleições primárias da coligação progressista, tornando-se o candidato presidencial oficial da esquerda chilena, informa a Telesul.

De acordo com os resultados do Serviço Eleitoral Chileno (Servel), Boric Font obteve 60,37 por cento dos votos, superando Jadue, que obteve 39,63 pontos percentuais dos votos.

Após os resultados, Boric enfatizou a necessidade de lutar por um modelo que reivindique direitos fundamentais no país. "Se o Chile foi o berço do neoliberalismo, também será seu túmulo”, reafirmou aos seus seguidores.

Depois de proclamado o resultado das primárias, Daniel Jadue, acompanhado pelo dirigente do PC do Chile Lautaro Carmona, declarou que a tarefa fundamental agora é "continuar trabalhando para conquistar a presidência em novembro com Gabriel Boric”.

