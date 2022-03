Gatos russos são punidos com sanções

Apoie o 247

ICL

RT - A Federação Internacional de Felinos (FIFe) avaliou a crise na Ucrânia, proibindo gatos de propriedade russa de competir em seus shows como uma sanção ao ataque militar de Moscou à ex-república soviética.

“O conselho executivo da FIFe está chocado e horrorizado que o exército da Federação Russa invadiu a República da Ucrânia e iniciou uma guerra”, disse a federação com sede em Paris na terça-feira. O grupo acrescentou que “não pode apenas testemunhar essas atrocidades e não fazer nada”.

Como resultado, os gatos pertencentes a residentes russos serão proibidos de entrar nos shows da FIFe. Além disso, nenhum gato criado na Rússia pode ser importado e registrado em um livro de pedigree da FIFe, disse o grupo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nenhum gato pertencente a expositores residentes na Rússia pode ser inscrito em qualquer feira da FIFe fora da Rússia, independentemente de qual organização esses expositores sejam associados.

As sanções permanecerão em vigor até pelo menos maio e podem ser estendidas, presumivelmente dependendo do que acontecer na Ucrânia. A FIFe disse que usará parte de seu orçamento para apoiar criadores e criadores de gatos na Ucrânia. “Nossos colegas criadores de felinos ucranianos estão tentando desesperadamente cuidar de seus gatos e outros animais nessas circunstâncias difíceis”, disse a federação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A FIFe é uma federação de registros de gatos com organizações membros em 39 países da Europa, América do Sul e Ásia. É também um dos nove membros do World Cat Congress.

A punição internacional da Rússia pelo ataque à Ucrânia se estendeu muito além das sanções econômicas contra o país. Atletas russos foram impedidos de competir e indivíduos em várias esferas da vida foram penalizados. O maestro russo Valery Gergiev foi demitido de seu cargo na Filarmônica de Munique por não denunciar o presidente russo, Vladimir Putin. Ele também perdeu reservas com a Ópera Estatal da Baviera e foi forçado a renunciar ao cargo de presidente honorário do Festival Internacional de Edimburgo. A lendária soprano Anna Netrebko também perdeu reservas na Alemanha, apesar de ter emitido uma declaração em oposição à guerra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, reclamou na quarta-feira que as sanções ocidentais visam não apenas os líderes do Estado, mas também as pessoas comuns, contrariando as normas internacionais. “Não pensei que essas sanções, causadas pela raiva impotente, abrangessem o movimento esportivo, o intercâmbio cultural e se referissem aos contatos entre as pessoas” , disse ele à mídia Al Jazeera.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: