General estadunidense acusa a China de querer construir uma base naval na costa atlântica da África

O militar de alto escalão dos EUA afirma que o gigante asiático mantém relações estreitas com diversos países da região com o objetivo de realizar suas pretensões edit

247 - A existência de uma "ameaça crescente da China" poderia se manifestar em suas aspirações de construir uma base naval no litoral africano. Esta é a opinião do general norte-americano Stephen Townsend, que expressou sua preocupação a respeito em uma entrevista à Associated Press, informa o RT.

Townsend afirma que o gigante asiático está em estreito contato com os países daquela região, que se estendem da Mauritânia ao sul da Namíbia, na busca pela implantação de um porto naval capaz de receber submarinos ou porta-aviões. Até agora, no entanto, essas intenções não se concretizaram.

“Eles [os chineses] estão procurando um lugar onde possam rearmar e consertar navios de guerra. Isso se torna militarmente útil em um conflito. [...] Eles estão voltando seu olhar para a costa do Atlântico e querem ter uma base assim lá ", enfatizou. O chefe do Comando dos EUA na África (AFRICOM) acrescentou que a China "está superando os EUA em alguns países" no continente.

O general afirmou ainda que Pequim tenta também instalar uma base naval na Tanzânia, ou seja, na costa oriental da África, ideia que ainda não se concretizou.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.