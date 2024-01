Genocídio: duas mães são mortas em Gaza a cada hora

Apoie o 247

247 - Duas mães são mortas em Gaza a cada hora na guerra genocida de Israel contra a Faixa de Gaza, estima a ONU Mulheres, o órgão da ONU para promover a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres.

Segundo informações da agência Xinhua, os ataques sionistas em Gaza estão impactando mulheres e meninas em níveis sem precedentes com perda de vida e níveis catastróficos de necessidades humanitárias, constata o "Alerta de Gênero: O Impacto de Gênero da Crise em Gaza" da ONU Mulheres, divulgado na sexta-feira.

Pelo menos 24.620 palestinos foram mortos em Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. Cerca de 70% das pessoas mortas em Gaza são mulheres e crianças, incluindo duas mães por hora mortas desde o início da crise, diz o relatório.

Mais de 1,9 milhão de pessoas, ou 85% da população total de Gaza, foi deslocada, incluindo o que a ONU Mulheres estima ser quase 1 milhão de mulheres e meninas. Toda a população de Gaza - cerca de 2,2 milhões de pessoas - está em crise ou em piores níveis de insegurança alimentar aguda, diz o relatório.

A ONU Mulheres estima que pelo menos 3.000 mulheres podem ter se tornado viúvas e chefes de família, e pelo menos 10.000 crianças podem ter perdido seus pais. Neste contexto, mais mulheres temem que as famílias recorram a mecanismos de enfrentamento desesperados, incluindo casamento precoce.

"Vimos mais uma vez que as mulheres e as crianças são as primeiras vítimas de conflitos e que nosso dever de buscar a paz é um dever para com elas", disse a Diretora Executiva da ONU Mulheres, Sima Bahous, em um comunicado.

Nos últimos 15 anos, dois terços de todos os civis mortos no território palestino ocupado eram homens. Menos de 14% eram mulheres e meninas. Esse percentual se inverteu na crise atual. Hoje, 70% dos mortos são mulheres e crianças, disse ela. "Estes são pessoas, não números, e estamos falhando com elas. Essa falha e o trauma geracional infligido ao povo palestino durante esses 100 dias e contando, nos assombrarão a todos por gerações."

Bahous pediu o fim da guerra em Gaza.

"Por mais que lamentemos a situação das mulheres e meninas de Gaza hoje, lamentaremos ainda mais amanhã sem assistência humanitária irrestrita e um fim à destruição e matança. ... Eu peço novamente por um cessar-fogo humanitário imediato e acesso humanitário irrestrito para todos em Gaza, incluindo o fornecimento de assistência e serviços vitais a todas as mulheres e meninas", disse ela. "Este é um momento de paz. Devemos isso a todas as mulheres e meninas israelenses e palestinas. Este não é o conflito delas. Elas não devem mais pagar seu preço."

Organizações lideradas por mulheres e de direitos das mulheres continuam a operar apesar da escalada de hostilidades, de acordo com o relatório.

Cerca de 83% das organizações de mulheres pesquisadas na Faixa de Gaza estão pelo menos parcialmente operacionais, principalmente focadas na resposta de emergência. No entanto, a análise da ONU Mulheres do financiamento ao Apelo Relâmpago de 2023 revela que apenas 0,09% do financiamento foi diretamente para organizações nacionais ou locais de direitos das mulheres.

Por meio de um plano de resposta de seis meses, a ONU Mulheres na Palestina tem fornecido assistência vital a mais de 14.000 famílias chefiadas por mulheres, um terço de todas as famílias chefiadas por mulheres em Gaza; e apoiando a distribuição de roupas, produtos de higiene e fórmula infantil. A ONU Mulheres também está se associando a organizações lideradas por mulheres para fornecer serviços sensíveis ao gênero para violência baseada em gênero; estabelecendo comitês de proteção e resposta liderados por mulheres em abrigos para mulheres deslocadas; e realizando consultas regulares com organizações de mulheres na Palestina, de acordo com o relatório.

