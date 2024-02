Genocídio: Israel poderá matar 85 mil palestinos em Gaza nos próximos seis meses

Apoie o 247

247 - Epidemiologistas alertam para um possível cenário ainda mais sombrio na Faixa de Gaza, onde a escalada dos ataques de Israel poderia resultar em até 85 mil mortes nos próximos seis meses, devido a lesões e doenças. Esse é o pior dos três cenários modelados por pesquisadores da Universidade Johns Hopkins e da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, relata o New York Times.

Desde o início do conflito em outubro, mais de 29 mil mortes já foram registradas em Gaza, segundo autoridades locais. As projeções dos especialistas indicam um aumento alarmante nesse número se a guerra persistir ou se houver surtos de doenças infecciosas, como cólera, disseminando-se na região. Mesmo no cenário mais otimista, que envolve um cessar-fogo imediato e sustentado sem surtos de doenças infecciosas, estima-se que mais 6,5 mil vidas podem ser perdidas nos próximos seis meses como resultado direto do conflito.

Dr. Francesco Checchi, professor de epidemiologia e saúde internacional da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, enfatiza que essas estimativas não são políticas, mas sim uma tentativa de fornecer evidências para os formuladores de políticas entenderem o impacto humano das decisões tomadas.

A pesquisa considerou uma variedade de causas de morte, incluindo lesões traumáticas, doenças infecciosas, causas maternas e neonatais e doenças não transmissíveis para as quais tratamentos essenciais são inacessíveis devido ao conflito em curso.

Dr. Paul Spiegel, diretor do Centro Hopkins para a Saúde Humanitária e autor da pesquisa, destaca a importância de entender as possíveis consequências humanitárias das ações tomadas durante o conflito. Mesmo um cessar-fogo não garantirá o fim das mortes relacionadas à guerra, pois muitas vítimas continuarão a sucumbir a lesões anteriores ou enfrentarão dificuldades devido à falta de acesso a cuidados médicos adequados. A análise também revela que as mortes por lesões traumáticas afetarão todas as faixas etárias e gêneros, destacando a intensidade e a natureza generalizada do conflito em Gaza.

