Gianna Nannini, estrela do Rock italiano, faz apresentação on line para combater solidão causada pelo coronavírus

247 - O coronavírus está se alastrando - nesta quarta-feira (11) a Organização Mundial de Saúde já o classificou como pandemia - e, com ele, cidades inteiras estão isoladas e as ruas, desertas. No mundo da música, cada vez mais shows são cancelados em todo o mundo e os artistas vêm procurando formas de contornar essa situação. A informação é do Portal Reverb.

O que começou na China está ganhando mais e mais adeptos. Na Itália, a estrela do rock Gianna Nannini vai fazer uma apresentação acústica nesta quinta-feira (12/3), às 16h, transmitida por seu Instagram.

"A coisa terrível sobre esse vírus é a solidão", escreveu Gianna em suas redes sociais logo após as novas medidas do governo italiano para conter a epidemia, como restrições de viagens e proibição de reuniões públicas.