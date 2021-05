Gigante de tecnologia chinesa lança primeiro sistema de táxi autônomo, sem motorista

247 - Intimidade com carros autônomos (sem motorista) os chineses já possuem, mas agora o recurso pode se tornar mais popular. A gigante chinesa de tecnologia Bidu lançou o primeiro sistema táxis-robôs do país, instalado no Parque Shougang, um dos pontos de Pequim que receberá as Olimpíadas de Inverno de 2022. Como não tem motorista, é possível acionar a buzina do veículo através do app durante o trajeto para informar a posição do veículo. As informações são do caderno Jornal do Carro, do Estadão.

Totalmente tecnológico, para acionar qualquer comando do veículo é necessário um celular. Abrir as portas, dar início à viagem, afivelar os cintos são algumas das funções.

Mas, mesmo sem motoristas, os carros podem ser controlados remotamente por motoristas reais, em situação de emergência graças à tecnologia 5G.

