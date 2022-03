Ginasta russo usa símbolo da guerra em pódio ao provocar ucraniano

Apoie o 247

ICL

247 com Metrópoles - Após ficar em terceiro lugar na Copa do Mundo de Ginástica Artística, o russo Ivan Kuliak decidiu provocar o ucraniano Illia Jovtun, que ficou com a medalha de ouro. Com uma letra Z, feita em esparadrapo branco, ele subiu ao pódio para receber sua premiação.

A menção do ginasta à invasão russa é clara, uma vez que diversos tanques e carros blindados do país de Vladimir Putin, que estão na operação, utilizam o mesmo escrito em sua carcaça. A letra se remete à expressão “za pobedu”, que significa “para a vitória”. O local escolhido para a o símbolo foi justamente o peito, local onde estava grafada a bandeira da Rússia.

O Ministério da Defesa russo publicou, em sua conta no Instagram, o que seriam as explicações para as letras Z e V, em alfabeto latino mesmo, pintadas nas carrocerias de todos os seus veículos militares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A função em é evitar o fogo amigo, já que muito dos equipamentos, como tanques e caminhões, são iguais externamente aos operados pelos ucranianos: ambos países eram defendidos pelo mesmo Exército Vermelho até o ocaso soviético de 1991.

O V também usado, encaixa-se na frase "V zadatsa vipolnena" (A tarefa será concluída).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE