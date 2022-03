Giorgio Romano: ‘esta não é uma guerra defensiva e não existe justificativa para ela’

Apoie o 247

247 - Professor da Universidade Federal do ABC (UFABC), ex-coordenador de Pesquisa em Política Internacional do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e ex-assessor especial para Assuntos Internacionais da Secretaria-Geral da Presidência, no governo Lula (PT), Giorgio Romano falou à TV 247 sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia.

Ele criticou a atitude russa de iniciar o conflito por causa da aproximação da Ucrânia com a Otan, que colocaria em risco a segurança da Rússia. “Não existia essa ameaça concreta contra o território russo que justificasse a agressão. Esta não é uma guerra de legítima defesa”.

A entrada da Ucrânia na Otan “não estava em pauta”, diz o professor.

